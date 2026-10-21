Champions League: United-Krise nach Debakel in Como immer schlimmer

Como - Die sportliche Krise von Manchester United spitzt sich immer weiter zu. Die zuvor schon seit sechs Pflichtspielen sieglosen Red Devils verloren nach einer desolaten Leistung in der Champions League mit 1:4 (0:1) bei Como 1907. Der starke Nico Paz (2. Minute/57.), Anastasios Douvikas (49.) und Jacobo Ramon (76.) erzielten die Tore für die Italiener, bei denen der ehemalige Bundesliga-Profi Marc Oliver Kempf durchspielte. Dem Ex-Münchner Joshua Zirkzee (90.+1) gelang kurz vor Schluss noch der Ehrentreffer für die Engländer.