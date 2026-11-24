Effizienz als Dauer-Thema

Das mit der fehlenden Effizienz ist ein Dauer-Thema beim VfB. Schon häufiger in dieser Saison wurde sie den Stuttgartern zum Verhängnis. Gerade in der Liga, in der sie nur Tabellenachter sind. Zuletzt aber auch in der Champions League, wo sie nicht nur nach Ansicht von Sportchef Wohlgemuth generell "ganz ordentlich unterwegs" sind und mit sieben Punkten zur Halbzeit der Ligaphase klar auf K.-o.-Runden-Kurs liegen. Die 0:2-Niederlage bei Galatasaray Istanbul vor drei Wochen war - auch gemessen an den eigenen Chancen - vermeidbar.