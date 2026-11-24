Mailand - Wenn im Giuseppe-Meazza-Stadion am Mittwochabend das Flutlicht angeht, hofft nicht nur Deniz Undav auf einen Stimmungsaufheller. Die Partie bei Inter Mailand (21.00 Uhr/DAZN) in diesem altehrwürdigen Fußball-Tempel mit seinen markanten Türmen und den steilen, mitunter schon ordentlich angestaubten Tribünen ist für den Stürmer und den VfB Stuttgart eines der großen Highlights in der Ligaphase der Champions League. Doch die Vorfreude hat etwas gelitten. Undav und Co. bringen Tor-Frust mit ins San Siro.