Es war nun ein offenes Spiel - und der VfB, bei dem Vagnoman angeschlagen ausgewechselt werden musste, auch defensiv mehr gefordert. Seimen wehrte einen Schuss von Pablo Barrios mit dem Fuß ab (61.). Dann schwächten sich die Spanier selbst: Hjulmand foulte Stiller heftig - und flog zu Recht vom Platz.

In Überzahl versuchten die Stuttgarter, das Ruder in der Schlussphase wieder an sich zu reißen. Auch Ermedin Demirovic, der im laufenden Wettbewerb schon viermal getroffen hat, durfte noch als Joker ran. Jeff Chabot hatte den Siegtreffer auf dem Kopf, setzte den Ball aber haarscharf neben das Tor (81.).