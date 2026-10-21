München - Mittelfeldspieler Joshua Kimmich fehlt dem FC Bayern wegen eines "Trauerfalls im engsten Familienkreis" im Champions-League-Heimspiel heute gegen den FC Arsenal. "Im Namen der Familie bitten wir darum, ihre Privatsphäre und Trauer zu respektieren und damit von weiteren Recherchen und Berichterstattungen abzusehen. In tiefer Anteilnahme steht der gesamte FC Bayern an der Seite von Joshua Kimmich", teilte der deutsche Rekordmeister mit.