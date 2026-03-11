Champions League Tränen bei Davies - Wer vertritt Neuer und Urbig?

Urbig, der den ebenfalls angeschlagenen Stammkeeper Manuel Neuer im Tor ersetzt hatte, wurde nach seiner Verletzung genau untersucht. Das sei "eine Vorsichtsmaßnahme", sagte Dreesen in seiner nächtlichen Ansprache. Am Samstag im Bundesliga-Spiel bei Bayer Leverkusen könnte der dritte Torhüter Sven Ulreich zwischen den Posten stehen. Neuer ist nach seinem Muskelfaserriss noch nicht wieder fit - und Urbig dürfte es gegen die Werkself auch noch nicht sein.