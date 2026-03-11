Champions League Tränen bei Davies - Wer vertritt Neuer und Urbig?

Bergamo - Als sich der prompt wieder verletzte Rückkehrer Alphonso Davies beim nächtlichen Bankett mit den Edelfans auf Erinnerungsfotos einließ, war Torwart Jonas Urbig noch im Krankenhaus. Das Bangen um ihre Gesundheit überschattete den beeindruckenden 6:1-Auswärtssieg bei Atalanta Bergamo - und auch die anschließende Rede von Vorstandschef Jan-Christian Dreesen beim späten Dinner. Er sprach von "tragischen Verletzungen" beim sportlichen "Statement" des FC Bayern im Achtelfinal-HInspiel der Champions League.