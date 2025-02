München - Ein Vierteljahrhundert nach seinem berühmten Vater möchte auch Kasper Schmeichel in der Champions League zu gerne zum Bayern-Schreck werden. "Das wäre super, wenn wir Bayern rausschmeißen würden", sagte der 38 Jahre alte Torwart vor dem Playoff-Rückspiel in der Champions League heute Abend (21.00 Uhr/Prime Video) in der Münchner Allianz Arena.