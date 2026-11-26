Mailand - Gut gekämpft und doch verloren. Der VfB Stuttgart scheiterte bei seiner 0:2 (0:0)-Niederlage bei Inter Mailand nicht nur an abgezockten Italienern, sondern auch mal wieder an der eigenen Ladehemmung vor dem gegnerischen Tor. Ein "Wahnsinn" und "wie verhext" sei das derzeit mit der Chancenverwertung, sagte Trainer Sebastian Hoeneß. "Dranbleiben, ruhig bleiben, aus den Dingen lernen" müsse seine Mannschaft jetzt, forderte der Coach, dem die öffentliche Bewertung der Lage beim VfB aber zu negativ ist.