Baku - Angetrieben von einem starken Karim Adeyemi hat der FC Barcelona den nächsten Sieg in der Champions League eingefahren. Bei Außenseiter Sabah FK in Aserbaidschan setzte sich das Team von Trainer Hansi Flick mit 4:1 (0:1) durch. Anthony Gordon (31. Minute/51.), Nationalspieler Adeyemi (55.) und Gabriel Jesus (60.) trafen für die Gäste. Der Ex-Dortmunder Adeyemi hätte in der 80. Minute weiter erhöhen können, sein Schuss ging allerdings an die Latte.