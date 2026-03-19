Madrid - Real Madrid muss im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Bayern München womöglich auf Thibaut Courtois verzichten. Bei dem 33 Jahre alten belgischen Nationaltorhüter wurde bei einer Untersuchung eine Muskelverletzung diagnostiziert, teilte der spanische Fußball-Rekordmeister mit. Der weitere Verlauf bleibe abzuwarten. Mehrere Medien wie die Sportzeitung "Marca" berichteten, Courtois werde anderthalb Monaten ausfallen.