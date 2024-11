Nach dem siebten Zu-Null-Sieg in Serie kann Kompany mit seinem Team mit noch breiterem Kreuz in die großen Prüfungen am Samstag in der Bundesliga bei Borussia Dortmund und schließlich im DFB-Pokal gegen Titelverteidiger Bayer Leverkusen gehen. PSG droht dagegen mit nur vier Punkten das frühzeitige Champions-League-Aus nach der Liga-Phase.