Baku - Unter der Woche wurde Joy-Lance Mickels zum Spieler des Spiels in der Champions League gewählt, vor wenigen Jahren dachte der Fußballer noch über einen Karrierewechsel zum Feuerwehrmann nach. Er habe keine Familie, in der er mal eben um 3.000 oder 4.000 Euro bitten konnte, "um meine Rechnungen zu bezahlen", berichtete der 32-Jährige im Podcast von "ntv-Sport" über finanzielle Sorgen und Gedanken an ein Karriereende vor einigen Jahren. Sein Plan B? "Feuerwehrmann würde mich interessieren. Ich möchte Menschen glücklich machen und ihnen helfen."