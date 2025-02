München/Wolfsburg - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg treffen im Viertelfinale der Champions League auf den Titelverteidiger FC Barcelona. Die Spanierinnen hatten in den vergangenen beiden Jahren in der Königsklasse triumphiert. Die deutschen Meisterinnen vom FC Bayern München erhielten bei der Auslosung in Rekordsieger Olympique Lyon ebenfalls einen schweren Gegner. Das Team aus Frankreich gewann alle seine sechs Gruppenspiele und krönte sich bereits achtmal zum Champions-League-Sieger.