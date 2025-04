München - Der Schweizer Sandro Schärer leitet das Viertelfinal-Hinspiel des FC Bayern München in der Champions League gegen Inter Mailand. Die Partie am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) in der Allianz Arena ist für den 36-Jährigen insgesamt die zweite mit Beteiligung des FC Bayern. Am 9. Dezember 2020 gewannen die Münchner - mit Thomas Müller in der Startformation - mit 2:0 gegen Lok Moskau.