Beim 0:0 im Topspiel der Bundesliga überzeugte die Leverkusener Mannschaft, die allerdings den acht Punkte großen Rückstand auf den FC Bayern an der Tabellenspitze nicht verkürzen konnte."Es liegt ganz klar an Bayern München, ob sie Meister werden oder nicht", sagte Schweinsteiger zur komfortablen Ausgangslage des Rekordchampions. "Ist es geil? Am Ende des Tages sagt sich Bayern München, wenn sie Meister werden, erinnern sie sich nicht mehr so an das Spiel."