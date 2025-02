Besonderes Lob vom Fast-Torschützen

Einen Extra-Dank gab es von Mitspieler Leon Goretzka. "Das ganz große Kompliment geht an Phonzy (Davies' Spitzname), der nicht abschaltet, der unbedingt noch was bewegen will", sagte der Mittelfeldmann. Nach Goretzkas Kopfball hatte Davies den Ball über die Linie gedrückt - es war sein zweites Champions-League-Tor für Bayern. Er sei Davies zu besonderem Dank verpflichtet, denn ohne seinen Abstauber stünde er selbst nicht so gut da, sagte Goretzka bei Prime Video. "So ist es ein halber Assist. Von daher stehe ich da ein Stück weit in seiner Schuld."