Champions League Schlitzohr Karl führt Bayern zum Sieg bei Atlético Madrid

Karl vergibt Großchance vor der Pause

Die Bayern waren größtenteils Chef im Ring. Sie hatten den Ball, sie liefen an auf den kompakten Atlético-Block. Es gab darin kaum Lücken - und doch fanden die Münchner immer mal wieder eine. Aber sie nutzten bis zum Tor von Karl ihre Chancen nicht. Die größte der ersten Hälfte vergab dabei der 18-Jährige nach einem Flügellauf von Verteidiger Dayot Upamecano. Nach Zuspiel von Kane schoss Karl im Strafraum über das Tor (23.).