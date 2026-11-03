Champions League Schlitzohr Karl führt Bayern zum Sieg bei Atlético Madrid

Madrid - Im Finalstadion der Champions League hat Jungstar Lennart Karl Titelanwärter FC Bayern München gegen Atlético Madrid zu einem wichtigen Vorrundensieg geführt. Beim 2:0 (0:0) avancierte ausgerechnet der 18-jährige Karl mit seinem erst zweiten Pflichtspieltreffer der Saison zum Matchwinner. Nach einem abgeblockten Schuss von Tom Bischof luchste Karl Atlético-Verteidiger Robin Le Normand den Ball im Strafraum ab und lupfte ihn in der 54. Minute über Torwart Jan Oblak hinweg ins Netz. Ein Schlitzohr-Tor!