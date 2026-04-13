Champions League: Schiedsrichter Vinčić böses Omen für Bayern gegen Real?

Vinčić war in der Ligaphase bei der 1:4-Auswärtsniederlage der Bayern gegen den FC Barcelona im Einsatz. Und auch beim 2:2 gegen Inter Mailand, das vor einem Jahr das Ausscheiden im Viertelfinale besiegelte. Auch 2022 war Vinčić der Schiedsrichter, als die Bayern in der heimischen Allianz Arena nach einem 1:1 im Rückspiel gegen den FC Villarreal ebenfalls im Viertelfinale scheiterten.