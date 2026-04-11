Champions League Rummenigge passt "Hype" vor Real-Rückspiel nicht

München - Karl-Heinz Rummenigge sieht die große Begeisterung über den FC Bayern kritisch und warnt eindringlich vor dem Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid. "Man darf jetzt nicht den Fehler machen, zu viel Euphorie aufkommen zu lassen. Ich nehme im Moment einen kleinen Hype wahr, und der gefällt mir ehrlich gesagt nicht", sagte der langjährige Münchner Vorstandschef in einem DAZN-Interview. "Real Madrid hat uns auch hier in München schon oft genug geärgert, daran möchte ich erinnern."