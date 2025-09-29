Die Sonneberger Kegelbahn „Erholung“ hatte vor kurzem prominenten Besuch aus Zerbst. Die Stadt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld (Land Sachsen-Anhalt) zählt 21.000 Einwohner und ist bekannt für ihren Kegelverein SKV Rot-Weiß Zerbst. Der Verein kann auch zahlreiche Erfolge zurückschauen, darunter elf Erfolge als Weltpokalsieger, zuletzt im Jahr 2024. Auch in der Deutschen Meisterschaften konnte man die Konkurrenz 19-mal hinter sich lassen und gewann in der Saison 2024/25 zuletzt die Meisterschaft. Pokalsieger darf sich die Mannschaft auch nennen: ganze neun Mal reckten die Männer den Pott in die Höhe.