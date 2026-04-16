Champions League: Real-Coach Arbeloa klagt Schiedsrichter Vinčić an

Der Slowene hatte Real-Profi Eduardo Camavinga in der 86. Minute beim Stand von 3:2 für Real die Gelb-Rote Karte nach einem Foul an Harry Kane gezeigt. Die Zeichen standen zu jendem Zeitpunkt nach dem 2:1 der Bayern im Viertelfinal-Hinspiel auf Verlängerung. Der schon verwarnte Camavinga nahm nach dem Foul den Ball mit. Vinčić reagierte mit der zweiten Gelben Karte.