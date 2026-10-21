Champions League RB Leipzig scheitert bei Real an königlicher Souveränität

Madrid - RB Leipzig bleibt auswärts ein Sorgenkind. Das 1:4 (0:1) bei Real Madrid war die zweite Auswärtsklatsche in der Champions League und die fünfte in einem Pflichtspiel in Serie. Und das bei einem Torverhältnis von 4:19. "Wir haben vieles besser gemacht als in München, definitiv. In der ersten Hälfte haben wir das Spiel total offen gestaltet, waren die gefährlichere Mannschaft. Wir haben auch nach dem 2:0 nicht aufgehört, schießen selbst nach dem 3:0 noch das 3:1", sagte Leipzigs Christoph Baumgartner nach seinem Comeback in den letzten Minuten und fügte an: "Wir haben uns in München ein bissl ergeben, das Gefühl hatte ich heute nicht."