Champions League RB Leipzig mit "Mut und Sauberkeit" gegen Man City

Leipzig - Ein Personalgeheimnis hat Trainer Martín Demichelis vor dem Kracher in der Champions League gegen Manchester City gelüftet. Taktgeber Christoph Baumgartner steht nach seiner langen Verletzungspause erstmals in dieser Saison in der Startelf von RB Leipzig (Mittwoch, 21.00 Uhr/DAZN). "Mein Freund Enzo Maresca wollte von mir schon die Aufstellung wissen, doch mehr als Baumi kann ich nicht verraten", sagte Demichelis vor dem Duell mit seinem langjährigen Freund, der Man City von Pep Guardiola übernommen hat.