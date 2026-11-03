Champions League RB Leipzig mit "Mut und Sauberkeit" gegen Man City

Baumgartner, der in der Königsklasse in Madrid beim 1:4 erstmals eingewechselt wurde und auf Anhieb eine Vorlage gab, sieht sein Team für die Aufgabe gegen City gewachsen. "Wir haben eine hohe individuelle Qualität, besonders über die Flügel und das muss morgen wieder ein wichtiger Faktor sein", sagte der Österreicher und fügte an: "Es wird darauf ankommen, dass wir mutig und sauber in unserem Spiel sind. Wenn wir diesen Mut und diese Sauberkeit auf den Platz bringen, können wir auch gegen City bestehen."