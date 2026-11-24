Leipzig - RB Leipzig benötigt in der Champions League einen Sieg gegen RC Lens. Der Gegner kassierte zuletzt ein 1:9 gegen Como. RB-Trainer Martín Demichelis sieht in der historischen Königsklassen-Pleite eher eine Gefahr. "Das 1:9 in Como ist schon lange vorbei, aber sie werden eine Reaktion zeigen, hundert Prozent", sagte Demichelis vor dem Champions-League-Spiel an diesem Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) gegen die Franzosen.