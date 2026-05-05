München - Mit einem Verweis auf Rafael Nadal will Paris-Coach Luis Enrique seine Spieler vor dem Halbfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Bayern motivieren. Der einstige Tennis-Weltstar habe einmal gesagt, dass ihn die Extraklasse seiner Dauerrivalen Roger Federer und Novak Djokovic erst dazu gebracht habe, noch besser zu werden. So soll es auch Paris Saint-Germain am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in München gehen, hofft Enrique. "Wir bewundern Bayern, sie spielen sehr guten Fußball. Aber es ist noch eine Extra-Motivation für uns, jemanden zu schlagen, der so exzellent ist", sagte er.