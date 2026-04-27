Paris - Trainer Luis Enrique von Paris Saint-Germain hat sich vor dem Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern bei der Startaufstellung nicht in die Karten schauen lassen. "Es wird eine Lotterie morgen", sagte der 55-Jährige bei einer Pressekonferenz einen Tag vor dem Halbfinal-Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) im Prinzenpark und ahmte mit der rechten Hand ein Glücksrad nach. "Jeder ist bereit, unabhängig davon, wer spielt." Konkret war der Spanier nach der Besetzung des Mittelfelds gefragt worden. Für diese Positionen kommen mehrere Topstars infrage.