Paris - Trainer Luis Enrique von Paris Saint-Germain geht mit großem Respekt in den Champions-League-Knaller gegen den FC Bayern. "Wir wissen, wie schwierig es ist, drei oder vier Spiele in Serie zu gewinnen. Aber wenn es 15 sind, ist das einfach unglaublich", sagte der Coach des Titelverteidigers vor dem Duell mit den Münchnern im Parc des Princes am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video): "Im Moment ist klar, dass sie ein sehr starkes Team sind, so wie sie es eigentlich immer sind. Wir wissen, wie schwer es wird. Aber wir sind bereit und motiviert, zu gewinnen."