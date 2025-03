48,37 Millionen Euro haben die Bayern vor dem Hinspiel gegen Leverkusen heute Abend (21.00 Uhr/DAZN) in dieser Champions-League-Saison bislang alleine an UEFA-Prämien verdient. Obendrauf wird noch die in ihrer Höhe zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht feststehende Wertprämie kommen. Auch dieser Betrag dürfte sich in zweistelliger Millionenhöhe bewegen.