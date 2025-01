Nyon - Dem FC Bayern droht bei der Auslosung der Playoffs in der Champions League am Freitag in Nyon (12.00 Uhr) ein Hammer-Los gegen den englischen Meister Manchester City. Das Team von Ex-Coach Pep Guardiola ist einer von zwei möglichen Gegnern der Münchner. Deutlich leichter wäre wohl ein Duell mit Celtic Glasgow.