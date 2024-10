Champions League Pikantes Wiedersehen für Sané - Vincic pfeift Bayern-Spiel

Der FC Bayern und der von Ex-Coach Hansi Flick trainierte FC Barcelona sind jeweils mit einem Sieg und einer Niederlage in die reformierte Champions League gestartet. Nach dem 0:1 bei Aston Villa wollen die Münchner ihren zweiten Vorrundensieg verbuchen. Die Bilanz der Bayern gegen Barcelona ist sehr gut. Der deutsche Rekordmeister hat die letzten sechs Spiele in der Champions League und zehn von insgesamt 13 Partien in Europas Eliteliga gegen die Katalanen gewonnen. Besonders spektakulär war der 8:2-Erfolg der Münchner unter Flick auf dem Weg zum Champions-League-Triumph 2020.