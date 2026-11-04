Champions League: Pfiffe nicht von Fans? VfB-Keeper Bredlow hat einen Verdacht

Istanbul - Das teils extrem laute Pfeifkonzert der Galatasaray-Fans hat bei Stuttgarts Torhüter Fabian Bredlow für Irritationen gesorgt. Es sei schwer gewesen zu kommunizieren, "weil es schon eine ungewohnte Lautstärke ist, vor allem durch die Pfiffe", stellte der 31 Jahre alte Fußballprofi nach dem 0:2 in der Champions League zunächst fest und ergänzte: "Ich weiß ja auch nicht, ob die alle so von Menschen erzeugt wurden. Vor allem, wenn gesungen wurde und auf einmal Pfiffe kamen, dachte ich mir: Da stimmt doch was nicht."