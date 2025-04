Dembélé erzielte bereits in der vierten Minute das entscheidende Tor und verschaffte seiner Mannschaft eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel am 7. Mai (21.00 Uhr/DAZN). Er sorgte zudem für eine erfolgreiche Revanche für das 0:2 in der Liga-Phase der Königsklasse. Arsenal muss sich noch einmal steigern, um den starken Parisers den Sprung ins Endspiel am 31. Mai in der bayrischen Landeshauptstadt zu verwehren.