Allerdings warnt der dreimalige Welttorhüter das Team von Vincent Kompany auch. "Das Einzige - und ich bin immer ein Freund von Widerständen - das läuft mir im Moment alles zu gut. Ein Ticken fast schon zu gut, es geht wie geschnitten Brot, wie es läuft", sagte Kahn und fügte an: "Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, der FC Bayern wird easy Champions-League-Sieger, so ist es nicht. Aber im Moment ist es für mich die beste Mannschaft in Europa, wie sie Fußball spielt."