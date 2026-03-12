München - Oliver Kahn adelt den FC Bayern München in seiner derzeitigen Verfassung. "Es gibt einen Indikator beim FC Bayern, der ist sehr, sehr aussagekräftig. Du kannst im Grunde spielen lassen, wen du willst aus dem Kader - und die Qualität fällt kaum oder teilweise gar nicht ab. Das war in der Vergangenheit immer ein Hinweis darauf, dass es eine sehr erfolgreiche Saison wird", sagte der 56-Jährige im Fußballtalk beim Pay-TV-Sender Sky zu dem überzeugenden 6:1 der Bayern im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo.