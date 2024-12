Im Mannschaftskreis findet es Kimmich "ganz gut, ein sehr großes Ziel vor Augen zu haben." An der Seite des Mittelfeldchefs dürfte anstelle des Ex-Schalkers Leon Goretzka erneut der nach seinem Schlüsselbeinbruch genesene Aleksandar Pavlovic auflaufen. "Es ist sehr wichtig, einen Sieg in der Champions League mitzunehmen", sagte der 20-Jährige.

Dass es zum Jubiläum gegen Donezk geht, passt in die Champions-League-Historie der Münchner, die in der ewigen Tabelle Dritter hinter Real Madrid und dem FC Barcelona sind. In 299 Spielen gab es für den deutschen Branchenführer 176 Siege, 60 Unentschieden und 63 Niederlagen. Dreimal feierten die Bayern dabei Erfolge mit sieben Toren Vorsprung als höchste Siege, unter anderem in der Saison 2014/15 beim 7:0 gegen Schachtar.