Leipzig - Trainer Enzo Maresca von Manchester City fordert nicht nur von seinem Starstürmer Erling Haaland, sondern auch vom Rest seines Teams Tore. "Wichtig ist, dass wir in jedem Spiel unsere Chancen haben, wir uns Chancen kreieren. Wenn Erling Haaland auf dem Platz ist, ist die Chance auf Tore groß, wir können uns aber nicht immer nur auf ihn verlassen", sagte Maresca vor dem Spiel in der Champions League an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei RB Leipzig und betonte: "Wir müssen auch von den anderen Spielern erwarten, dass sie welche machen."