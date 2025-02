Neuer: Urbig braucht Spiele zur Entwicklung

"Es ist schon so, dass es da auch eine gewisse Absprache gibt und dass wir auch versuchen, dass Jonas sich weiterentwickeln kann", sagte Neuer. "Und das kann er ja nur, wenn er auch spielt. Dementsprechend wird es in Absprache in erster Linie mit dem Trainer und dann auch mit unserem Torwartteam Spiele geben, in denen Jonas spielt."