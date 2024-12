München/Gelsenkirchen - Der verletzte Manuel Neuer fehlt dem FC Bayern weiter. Der Kapitän des deutschen Fußball-Rekordmeisters war nach seinen Rippenbeschwerden vor dem Champions-League-Spiel am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) gegen Schachtar Donezk nicht im Abschlusstraining in München dabei. Er dürfte in Gelsenkirchen, wo die Ukrainer wegen des Krieges ihre Heimspiele austragen, erneut von Daniel Peretz vertreten werden.