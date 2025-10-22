Champions League Nächstes Bayern-Fest nach Traumtor von Teenie Karl

"Ich bin sehr glücklich über das Tor und meine Leistung. Es macht sehr viel Spaß mit den Jungs, es klappt einfach alles", sagte Karl bei DAZN. Das sah auch Teamkollege Pavlovic so: "Wir machen das momentan überragend, deswegen macht es auch so viel Spaß auf dem Platz", sagte der 21-Jährige und lobte Karl für dessen starken Auftritt: "Wenn man es auf Deutsch sagt: Er hat einfach die Eier dazu. Es freut mich sehr für ihn." Karl wurde nach Abpfiff als Spieler des Spiels ausgezeichnet.