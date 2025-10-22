Champions League Nächstes Bayern-Fest nach Traumtor von Teenie Karl

München - Fußball-Teenie Lennart Karl hüpfte als nun jüngster Münchner Champions-League-Torschütze nach dem nächsten Bayern-Sieg glücklich mit den Teamkollegen vor der Fan-Kurve. Nach dem 4:0 (3:0) gegen den FC Brügge, bei dem Karl im Alter von nur 17 Jahren und 242 Tagen traf, kann der deutsche Fußball-Rekordmeister mit maximalem Selbstbewusstsein dem Gigantentreffen in zwei Wochen beim Titelverteidiger Paris Saint-Germain entgegenblicken. Der Tabellenführer ist ebenfalls mit neun Punkten gestartet.