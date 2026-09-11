"Der Aufsichtsrat hat immer gesagt, dass wir zunächst die Verträge von den zwei Vorständen, die im nächsten Jahr ausgelaufen wären, also von Max und mir, verlängern wollen. Und dass wir anschließend mit Christoph sprechen. Das tun wir. Und ich bin hoffnungsfroh, dass wir das offene Thema dann auch kurzfristig lösen", sagte Dreesen (59) nach dem 5:0-Auftaktsieg des deutschen Fußball-Rekordmeisters in der Champions League gegen FK Bodö/Glimt.