Champions League: Nachspiel für blutiges Massaker-Banner der PSG-Fans?

In Frankreich schien die Aufregung darüber weniger groß. "Wenige Tage vor Halloween war das Collectif Ultras Paris an diesem Dienstagabend in der Champions League in gruseliger Stimmung", schrieb der französische Sender RMC Sport. Und das Sportblatt "L'Équipe" befand: "An diesem Dienstagabend fügte die Mannschaft von Luis Enrique dem FC Barcelona die erste Niederlage der Saison zu (4:2), und auch wenn es nicht das vom Tifo der Auteuil-Kurve versprochene 'Massaker mit der Kettensäge' war, gab es dort nur Fußball zu sehen, nichts als Fußball."