Champions League: Nachspiel für blutiges Massaker-Banner der PSG-Fans?

Paris - Diese geschmacklose Aktion könnte ein Nachspiel haben: Fans von Paris Saint-Germain haben das 4:2-Spektakel des französischen Meisters in der Champions League gegen den FC Barcelona mit einer Choreographie getrübt. Sie zeigten vor dem Spiel ein riesiges Banner mit der Aufschrift "Massacre à la parisienne" ("Massaker auf Pariser Art"). Darauf war ein maskierter Mann abgebildet, der mit einer blutigen Kettensäge das Vereinswappen des FC Barcelona zerstörte. Er erinnerte an die Hauptfigur des Horrorfilms "The Texas Chainsaw Massacre" ("Blutgericht in Texas").