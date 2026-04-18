München - Der FC Bayern geht nicht davon aus, wegen des Fan-Vorfalls beim Match gegen Real Madrid im Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain mit einem Teilausschluss der Zuschauer bestraft zu werden. "Die Sorge ist nicht groß", sagte Sportdirektor Christoph Freund vom deutschen Rekordmeister. "Der Austausch mit der UEFA ist sehr, sehr gut und sehr, sehr eng über eine ganze Saison hinweg." Die Europäische Fußball-Union hat in der Causa ein Disziplinarverfahren gegen die Münchner eingeleitet.