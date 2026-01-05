"Das Problem ist, wenn ich jetzt die Blöcke 111 bis 114 sperre, dann verteilt sich das ja und es trifft in Teilen die Falschen", sagte Dreesen weiter. "Wir könnten genauso sagen, wir sperren es komplett. Dann trifft es aber noch mehr Leute, die gar nicht beteiligt waren." Der Bayern-Vorstand bezog sich dabei auf die freie Blockwahl im Stehplatzbereich der Südkurve, die die Blöcke 109 bis 117 umfasst. Dort gilt das Prinzip "first come first serve": Wer zuerst da ist, bekommt einen Platz, bis die Blockkapazität erreicht ist.