München (dpa/lby) - Die Fußballerinnen des FC Bayern haben zum Start in die neue Saison der Champions League den angestrebten Sieg verpasst. Beim 2:2 (2:1) gegen Manchester City vergaben die Münchner nach einem kuriosen Anschlusstreffer bei blauem Pyrotechnik-Rauch einen 2:0-Vorsprung. Zwar parierte Bayern-Torhüterin Ena Mahmutovic zunächst einen Strafstoß von Khadija Shaw (62. Minute). Doch im ersten Pflichtspiel der Münchnerinnen im Sportpark Unterhaching traf Carlotta Wamser (86.) dann vor 4.291 Zuschauern doch noch zum Ausgleich der Engländerinnen.