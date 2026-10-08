Kassel (dpa/lhe) - Nach dem Wirbel um Johannes Golla und dank eines überragenden Nebojsa Simic im Tor hat die MT Melsungen ihren zweiten Sieg in der Champions League gefeiert. Der Handball-Bundesligist aus Nordhessen gewann gegen den französischen Vizemeister HBC Nantes mit 28:23 (14:11) und übernahm mit vier Punkten in der Gruppe B die Tabellenführung. Wisla Plock und Nantes haben wie die MT vier Zähler auf dem Konto. Bester Werfer vor 3.456 Zuschauern in Kassel war Florian Drosten mit sechs Toren.