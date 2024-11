Champions League: Nach Fan-Protest: Donezk-Tickets für Bayern-Spiel billiger

München - Nach dem Ticket-Ärger für das Champions-League-Spiel des FC Bayern München gegen Schachtar Donezk gibt es die Eintrittskarten nun deutlich billiger. Für das Spiel in der Königsklasse am 10. Dezember in der Schalker Veltins-Arena hätten Bayern-Fans ursprünglich für einen Sitzplatz 105 Euro und für einen Stehplatz 52 Euro zahlen sollen. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, hat der ukrainische Spitzenverein nach Abstimmung mit dem FC Bayern die Ticketpreise nun "neugestaltet". Ein Stehplatz im Bayern-Block kostet nun nur noch 26 Euro, ein Sitzplatz 45 Euro.