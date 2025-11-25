München/London - Torjäger Harry Kane hat nach Spekulationen über ein Interesse des FC Barcelona betont, wie zufrieden er beim FC Bayern ist. "Ich habe mit niemandem Kontakt gehabt, niemand hat sich bei mir gemeldet", sagte der Münchner Stürmer der "Bild" zu Berichten, wonach er in Barcelona Wunschkandidat als Nachfolger von Robert Lewandowski sein soll. "Ich fühle mich in der aktuellen Situation sehr wohl, auch wenn wir mit Bayern noch nicht über meine Situation gesprochen haben", sagte der 32-Jährige.