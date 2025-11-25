Freude auf London-Rückkehr

Spekulationen zufolge hat Kane eine Ausstiegsklausel im kommenden Jahr mit einer Höhe von 65 Millionen Euro. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis zum 30. Juni 2027. "Es gibt keine Eile. Ich bin wirklich glücklich in München. Das sieht man an der Art und Weise, wie ich spiele. Wenn es Kontakt geben wird, dann sehen wir weiter. Aber ich denke noch nicht an die neue Saison", sagte Kane, der sich erst mal auf eine London-Rückkehr freut. Am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) steht für den langjährigen Tottenham-Stürmer das Champions-League-Auswärtsspiel mit den Bayern beim FC Arsenal an.