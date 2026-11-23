Laut Demichelis seien die Leipziger nach dem 1:6 Mitte Oktober in der Liga beim deutschen Rekordmeister in München und nach dem 1:4 in der Königsklasse bei Real Madrid gestärkt zurückgekommen. Das erwartet Demichelis nun auch bei Lens unter dem neuen Trainer Didier Digard. Dennoch will RB nur auf sich schauen: "Wir stehen bei drei Punkten, brauchen die Zähler und wissen ganz genau, wo wir stehen", sagte der Argentinier und betonte: "Entscheidend ist, was wir mit und gegen den Ball machen."