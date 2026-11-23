Leipzig - RB Leipzigs Trainer Martín Demichelis sieht in der historischen Königsklassen-Pleite vom RC Lens beim 1:9 in Como eher eine Gefahr. "Wir haben in München unsere harte und schlechte Niederlage gehabt, daran sind wir gewachsen. Vier Tage später haben wir nochmal in Madrid verloren und vier Stück bekommen, aber die Mannschaft war ganz anders. Das 1:9 in Como ist schon lange vorbei, aber sie werden eine Reaktion zeigen, hundert Prozent", sagte Demichelis vor dem Champions-League-Spiel an diesem Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) gegen die Franzosen.