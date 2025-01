Rotterdam - Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala verfolgt mit großem Staunen, wie in den sozialen Medien über seine offene Zukunft beim FC Bayern München über 2026 hinaus diskutiert wird. "Ich finde es lustig, was ich gelesen habe", sagte der 21-Jährige vor dem Champions-League-Spiel des deutschen Rekordmeisters am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei Feyenoord Rotterdam.