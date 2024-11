In der ungewöhnlichen Stadion-Stille taten sich die Gastegeber schwer, Lücken in der engmaschigen Benfica-Defensive um den Ex-Bayern Renato Sanches zu finden. Oft fehlte es an der Präzision des letzten Passes. Und was aufs Tor kam, parierte der Ukrainer Trubin. Zweimal stand er nach einer Ecke bei Schüssen von Kane und Serge Gnabry richtig (38.).