Kühn in die Nationalmannschaft?

"Er hat super gespielt gegen uns, war auch mit mir in der Saison 2016/17 am Campus. Wir haben uns viel unterhalten, hatten gemeinsame Spiele, er hat einen tollen Charakter - und ich freue mich, dass er sich so großartig entwickelt hat", sagte Musiala. Ob es irgendwann auch für die DFB-Auswahl reicht? "Alles ist möglich. Julian hat viele Spieler, aus denen er auswählen kann", sagte Musiala.