München - Thomas Müller will seine weitere Zukunft beim FC Bayern München nicht von einem möglichen neuen Finale dahoam abhängig machen. "Nein, das muss sich einfach vom Gefühl heraus in den nächsten Monaten entwickeln. Der Verein gibt mir da bisher sehr viel Freiheit", sagte der Routinier vor dem finalen Vorrundenspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen Slovan Bratislava.